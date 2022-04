Liverpool: Klopp pas sûr que Salah et Mané prolongent, malgré l'extension de son contrat

Les contrats de Salah et Mané expirent l'an prochain, tout comme ceux de l'attaquant Roberto Firmino et du milieu de terrain Naby Keïta. "Si c'est un signe positif pour les joueurs, tant mieux, mais je ne crois pas que ce sera décisif dans la décision qu'ils prendront", a-t-il affirmé vendredi. "Il s'agit de leur propre vie mais nous voulions juste garantir à quiconque voulant jouer ici ce à quoi il doit s'attendre", a-t-il ajouté.

Les négociations autour de la prolongation du contrat de Salah durent depuis des mois, et l'Egyptien a reconnu la semaine dernière qu'il n'était pas sûr de rester à Liverpool. "Si un joueur annonce suffisamment tôt qu'il veut partir, alors il faut faire avec", a tempéré Klopp. Salah et Mané sont des grands artisans de la réussite actuelle de leur club, en course pour réaliser un fabuleux quadruplé (Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des champions et championnat d'Angleterre). Cette saison, le Pharaon de Liverpool est le meilleur buteur (22 réalisations) et le meilleur passeur de Premier League (treize).