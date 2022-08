Dans sa dernière année de contrat à Liverpool, Naby Keita quittera-t-il les Reds cet été ? Avant d'affronter Manchester United ce lundi (21h), l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a fait le point sur la situation de l'international guinéen. « Ne pas le remplacer ? Non, ce n'est pas possible, bien sûr que non. Ce n'est pas le plan. Nous ne sommes pas bêtes au point de penser qu'un joueur peut partir et que nous ne le remplacerons pas. Non, il n'y a aucune chance. Donc, Naby (Keita) ne partira pas, mais s'il le faisait - ce qu'il ne fera pas - il doit y avoir un remplaçant, bien sûr », a réagi le technicien allemand face à la presse.

Klopp : « Nous cherchons toujours à nous renforcer »



« Oui je suis content (du milieu de terrain) quand ils sont tous en forme, à 100 %. Mais même dans ce cas, nous cherchons toujours à nous renforcer, nous le devons et nous l'avons toujours fait, a poursuivi Klopp. Il faut que ce soit le bon joueur et si le bon joueur n'est pas disponible à ce moment-là, nous avons tendance à nous dire : 'O.K., on fait avec ce qu'on a avant de signer un joueur qui n'est pas à 100 %.' Cette situation n'a jamais changé. Aujourd'hui, nous avons plus de blessures que nous ne l'aurions imaginé et ce serait bien d'avoir un nouveau milieu de terrain, bien sûr. Mais la situation change constamment. Et puis, je ne suis pas en charge de ce que nous pouvons dépenser. »