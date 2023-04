Liverpool : Klopp annonce du recrutement pour le prochain mercato

Liverpool va affronter Manchester City ce week-end et les Reds espèrent bien l'emporter, comme au match aller, afin de signer une nouvelle victoire de prestige. Cela ferait du bien au moral car les Reds vivent une saison très difficile, avec une sixième place au classement, à cinq points de Newcastle, cinquième. Eliminés en Ligue des Champions par le Real Madrid en 8e de finale et en FA Cup par Brighton au 4e tour, les Reds doivent absolument gagner ce week-end. Mais alors que la fin de saison sera délicate pour Liverpool, Jürgen Klopp a pris la parole en conférence de presse et il a parlé du prochain mercato estival, annonçant que les Reds allaient recruter cet été et que des discussions étaient en cours avec des joueurs.

Liverpool va recruter

"Est-ce que nous mettrons 100 millions (de livres, NDLR) pour un seul joueur? Nous ne parlons jamais de ces choses-là. Mais nous dépenserons durant l'été... c'est ce que je peux dire. Le club dépensera durant l'été. Pour qui et pour combien, il n'y a rien à dire. Nous sommes déjà en train de préparer la prochaine saison. Du côté des joueurs, c'est positif. Il y a des discussions, mais pas de décisions. Nous sommes occupés comme vous pouvez l'imaginer", a confié Klopp, alors que le nom de Jude Bellingham est évoqué, tout comme celui de Mason Mount. Liverpool pourrait animer le marché des transferts cet été.