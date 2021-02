Dans la foulée du recrutement de l'Anglais Ben Davies, Liverpool enregistre ce lundi l'arrivée d'un deuxième défenseur consécutif en la personne d'Ozan Kabak. Au jeu des chaises musicales, le Turc arrivé de Schalke 04 y est remplacé par Shkodran Mustafi (Arsenal).



Ozan Kabak est prêté six mois pour la somme de 1,1 M€ (plus un bonus de 560 000 euros sur les matchs de LdC que le joueur disputera). Le contrat est également assorti d'une option d'achat non-obligatoire d'un montant de 20 M€.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊