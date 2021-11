Rio Ferdinand, l’ancien grand défenseur anglais devenu consultant, pense que le meilleur choix que pourrait faire Erling Haaland pour la suite de sa carrière c’est de rejoindre les rangs de Liverpool. Une déclaration assez surprenante, puisqu’elle émane de la bouche d’un ancien de Manchester United.

Haaland pour améliorer la force de frappe des Reds ?

« Un tel transfert serait énorme, a-t-il confié lors d’une intervention sur BT Sports. Je pense qu’il convient mieux à Liverpool qu’aux autres équipes, telles que City. Si j’étais Liverpool, je le prendrais tout de suite. Et s’il rejoint les Reds, ils auront un trio d’attaque exceptionnel. Et je ne pense pas qu'il soit aussi difficile pour lui de s'adapter s'il va à Liverpool même si c’est un système différent de celui qu’il connait à Dortmund ».



Aux dernières nouvelles, l’avenir de Haaland se dessine plutôt du côté de l’Espagne. D’après les révélations faites par Mino Raiola son agent, le goleador du Borussia Dortmund, aurait acheté une maison en terre ibérique. Devrait-on y voir un indice ? « Il est trop tôt et pas bon de parler de son avenir maintenant », a répondu l’agent italo-néerlandais.