Liverpool : Fraser (Bournemouth) dans le viseur

Avec 7 buts et 14 passes décisives la saison passée, Ryan Fraser était clairement l’un des gros poissons du marché anglais l’été dernier. Finalement, l’ailier écossais a été bloqué par Bournemouth et traîne son spleen depuis. En fin de contrat en juin prochain, Fraser se sait en position de force malgré des tentatives de discussions pour une prolongation. Des échanges qui n’ont abouti à rien et qui poussent aujourd’hui les dirigeants des Cherries à réfléchir à un transfert dès cet hiver.



Face à cette situation, TalkSport croit savoir que Liverpool va préparer une offre surprise en janvier . Avec seulement six mois de contrat, le prix de Ryan Fraser sera forcément revu à la baisse par rapport à cet été (30 millions d’euros demandés à l’époque) et une arrivée hivernale permettrait de devancer de nombreux concurrents en juin 2020.