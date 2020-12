Liverpool en passe d’enrôler un milieu de terrain lillois

En raison de la longue indisponibilité de leur recrue espagnole Thiago Alcantara, les décideurs de Liverpool envisagent de retourner sur le marché des transferts et enrôler un autre milieu de terrain en janvier prochain. D’après le site italien Tuttomercato.Web, leur dévolu se serait porté sur Renato Sanches, le sociétaire de Lille.

La source en question indique que les premiers contacts ont déjà été noués et que le LOSC a accepté de se séparer de son joueur contre un montant avoisinant les 20M€. Il y a donc de fortes chances pour que le Golden Boy 2018 prenne la direction d’Anfield dans les prochains jours.

Renato Sanches n’est plus indispensable au LOSC

Renato Sanches quitterait donc les Dogues, alors qu’Olivier Létang, le nouveau président du club, a déclaré pas plus tard que lundi qu’il n’y a pas obligation de céder les joueurs de l'équipe première durant cette mi-saison. Mais, le choix de libérer l’international lusitanien peut s’expliquer par le fait qu’il n’est plus incontournable au sein de l’équipe de Christophe Galtier. Il a été arrêté début novembre à cause d’un souci musculaire, et la formation nordiste a su très bien se comporter sans lui.