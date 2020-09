Les Reds de Liverpool sont passés à la vitesse supérieure dans leur opération renforcement depuis quelques jours. Discrets durant la majeure partie de l’été, les champions d’Angleterre devraient enregistrer une deuxième arrivée majeure en l’espace de quelques jours. Après avoir enrôlé l’Espagnol Thiago Alcantara, ils seraient sur le point d’obtenir la signature de Diogo Jota, le talentueux attaquant portugais de Wolverhampton. Un contrat de cinq ans attendrait ce dernier du côté d’Anfield. Le montant du deal s’élèverait à 49M€, d’après les informations qui émanent d’Outre-Manche.

Klopp a été séduit par son profil

Jurgen Klopp, le manager des Merseysiders, cherchait un élément susceptible d’apporter un peu plus devant et suppléer son trio Firmino, Mané et Salah en cas de pépins. Le coach allemand a d’abord pensé à Ismaïla Sarr, mais le joueur sénégalais de Watford s’est révélé être trop coûteux. C’est alors qu’il s’est tourné vers Diogo Jota, un attaquant rompu aux joutes de la Premier League et dont il apprécie la combativité, la générosité dans l’effort et aussi la polyvalence. Jota, qui compte 3 capes avec son pays, a marqué 44 buts en 131 apparitions avec les Wolves depuis 2017.