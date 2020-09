Lionel Messi serait finalement prêt à rester au Barça

Et un rebondissement de plus dans l’affaire Messi. L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle semblerait totalement crédible au vu des évènements des derniers jours. Alors qu’il était décidé à quitter le FC Barcelone pour un autre club cet été, Lionel Messi serait désormais prêt à aller au bout de son contrat avec le club catalan. À en croire le quotidien britannique The Times, la star argentine aurait accepté cette issue au terme d’une réunion familiale avec son père Jorge et son frère.

Messi contraint à patienter une année de plus

Messi Sr, qui officie aussi comme agent du sextuple Ballon d’Or, s’était entretenu mercredi avec Josep Maria Bartomeu. Arrivé de Rosario avec l’intention de trouver un accord pour la libération de son fils, il était ressorti du rendez-vous quelque peu découragé. L’inflexibilité de l’homme fort du président du Barça, la situation contractuelle de la Pulga et aussi la passivité des clubs auxquels on prêtait l’intention d’enrôler le meilleur joueur du monde l’ont incité à envisager sérieusement la solution la moins désirée. Celle qui verrait Messi rester du côté du Nou Camp jusqu’en 2021 avant de partir libre.

Malgré la détermination qu’il a affichée ces derniers jours pour obtenir son bon de sortie, Messi se serait rendu à l’évidence par rapport au fait qu’un divorce avec son club de toujours parait aujourd’hui hypothétique. Soucieux de reprendre la compétition et ne pas rester trop longtemps inactif, il serait donc enclin à renouer avec les entrainements et intégrer les projets du nouveau coach, Ronald Koeman. Une position qu’il pourrait officialisée dans les prochains jours à travers une sortie dans les médias. Les journaux espagnols assurant qu’il va très bientôt prendre la parole pour s’exprimer sur son cas.

