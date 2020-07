Lionel Messi à l’Inter Milan, une nouvelle conforte la rumeur

Lionel Messi vers l’Inter Milan ? On pensait la piste écartée, mais voilà qu’une information divulguée ce vendredi par La Gazzetta dello Sport suggère que la star du FC Barcelone pourrait bien prendre la direction de la Lombardie et ce dès cet été. Son père Jorge est en train de rechercher une maison à Milan. Une initiative qui n’a peut-être rien à voir avec l’avenir du sextuple Ballon d’Or, mais difficile tout de même de ne pas y voir une indice. Surtout en cette période assez particulière, marquée par les mauvais résultats de l’équipe blaugrana et aussi une relation tendue entre le joueur et sa direction.

Le Barça peut trembler pour Messi

Messi n’a plus qu’un a de contrat du côté du Camp Nou. Même s’il n’a pas exprimé de velléité de départ, l’hypothèse d’une séparation avec son club de cœur n’a jamais été autant évoquée dans les médias. Par ailleurs, la sortie de Massimo Moratti, l’ancien homme fort de l’Inter, qui avait indiqué que les « moyens étaient là » pour s’offrir la vedette de l’équipe catalane a aussi contribué à alimenter les rumeurs.

L’Inter Milan avait tenté de recruter Messi lorsque ce dernier était encore au tout début de sa carrière, mais sans réussite. Avec Manchester City, les tentatives dans cette optique se sont toutes avérées infructueuses. Le contexte de l’époque n’était pas le même qu’aujourd’hui. En outre, il n’y pas d’obstacle relatif à une indemnité de transfert insurmontable. Le génie argentin ne devrait pas couter plus de 120M€ selon plusieurs sites spécialisés (transfermakt et CIES). Et si ses prétendants daignent à attendre encore un an, ils pourraient l’enrôler gratuitement.