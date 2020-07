L’Inter Milan vise Anthony Martial (Manchester United)

Très en vue actuellement avec sa formation de Manchester United, l’attaquant français Anthony Martial commence à susciter l’intérêt d’autres grands clubs européens. À en croire le site italien Calciomercato, le Français serait sur les tablettes de l’Inter Milan. L’actuel second de la Serie A veut un élément offensif de plus au sein de son effectif en vue de la prochaine campagne. Et il aurait donc jeté son dévolu sur l’ancien monégasque.

Conte apprécie beaucoup Martial

Le prix de Martial est estimé à environ 70M€. Une somme conséquente, mais les dirigeants nerazzurri ont une idée en tête pour ne pas avoir à payer l’intégralité de ce montant. Dans la balance, ils envisagent d’inclure Milan Skriniar, leur solide défenseur central slovaque. Une option qui a de quoi séduire MU, à court de solutions fiables au niveau des arrières centraux. Le recrutement de Martial ravirait certainement beaucoup Antonio Conte, le coach intériste. Ce dernier sait de quoi l’international tricolore est capable, pour l’avoir croisé à plus reprises avec Chelsea en Premier League. A noter que le contrat de Martial avec les Red Devils expire en 2024.