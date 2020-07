L'Inter Milan se renseigne sur Tanguy Ndombele (Tottenham)

Arrivé en provenance de Lyon contre un chèque de 60 millions d'euros, Tanguy Ndombele avait d'abord réalisé des débuts prometteurs sous le maillot de Tottenham. Mais les choses se sont ensuite gâtées pour l'ancien Amiénois, ses relations avec José Mourinho, le nouvel entraîneur des Spurs, n'ayant pas vraiment été au beau fixe. Resté sur le banc contre Arsenal (2-1) et non convoqué à l'occasion des trois dernières journées de championnat, le milieu français pourrait être tenté de chercher un nouveau point de chute dès cet été. Et pourquoi pas en Italie ?

A en croire les informations de Sky Sport Italia, l'Inter Milan aurait en tout cas un faible pour le natif de Longjumeau, capable de casser les lignes balle au pied et de faire la transition entre l'attaque et la défense. Les Nerazzurri étudieraient même la possibilité de proposer un échange au club londonien. Les noms de joueurs tels que Marcelo Brozovic, Ivan Perisic ou encore Milan Skriniar seraient ainsi évoqués.

#Inter, primi contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombelehttps://t.co/hOvERA5s1r — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2020

