L’Inter Milan pas du tout résignée pour Lautaro Martinez

Malgré l’intérêt important du FC Barcelone et aussi la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne, l’Inter Milan n’a pas encore abandonné l’idée de garder l’attaquant argentin pendant au moins une année de plus. Loin s’en faut. Les propos tenus par Beppe Marotta, le directeur sportif du club, suite au match de dimanche contre la Sampdoria (2-1) suggèrent même que les dirigeants lombards sont assez confiants en leurs chances de retenir l’international albiceleste.

"Qu'il plaise à beaucoup de clubs, tout le monde le sait, mais nous ne voulons pas vendre nos joueurs, a indiqué Marotta au micro de Sky Italia. Et si ces joueurs ne veulent pas partir, nous les gardons chez nous. Lautaro est flatté par l'intérêt des autres clubs et c'est normal de l'être. Mais nous voulons le conserver et Lautaro lui-même ne nous a jamais dit qu'il voulait partir. Je suis optimiste sur le fait qu'il reste au club ».

La clause libératoire de Lautaro Martinez en passe d’expirer

Pour rappel, Lautaro Martinez est encore lié aux Nerazzurri jusqu’en 2023. Sa clause libératoire s’élève à 111M€, mais elle devrait expirer dans moins d’un mois. Autrement dit, le(s) club(s) intéressés par ses services ont tout intérêt à se dépêcher s'ils veulent l’enrôler. Concernant le principal intéressé, il reste à l’écart, et suspendu à la décision de sa direction. Face à la Samp, il a montré que les rumeurs sur son avenir ne le perturbaient pas en livrant une prestation assez correcte, et qui fut agrémentée d’un but. Son premier depuis sept matchs avec l’équipe lombarde. Sa dernière réalisation remontait, en effet, à 26 janvier dernier.