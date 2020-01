L'Inter Milan insiste pour Layvin Kurzawa (PSG)

Layvin Kurzawa n'aura pas l'occasion de croiser son ancien club ce dimanche soir. Le latéral de 27 ans n'a en effet pas été retenu par Thomas Tuchel pour affronter Monaco au Parc des Princes (21h00). Une nouvelle preuve, s'il en était besoin, que le coach allemand ne compte pas vraiment sur l'international français, seulement titularisé à huit reprises depuis le début de la saison (toutes compétitions confondues). Arrivé dans le club de la Capitale à l'été 2015, l'ancien Monégasque va peut-être tenter de trouver la porte de sortie cet hiver. L'Equipe révèle que cette hypothèse n'était pas du tout prise en considération par l'intéressé durant l'automne, mais qu'elle aurait pris corps il y a quelques semaines. Kurzawa est exigeant, mais l'Inter ne lâche pas l'affaire

A en croire les informations du quotidien sportif, Kurzawa ferait toutefois preuve d'une grande exigeance au sujet de son futur club et n'entendrait pas rejoindre une écurie de second plan. Il aurait même repoussé une première approche de l'Inter Milan, pourtant a priori loin d'être ridicule sur le plan financier (prime à la signature de plusieurs millions d'euros). Éconduits une première fois, les Nerazzurri n'auraient pas dit leur dernier mot dans ce dossier et auraient récemment relancé certains contacts. Pour rappel, le natif de Fréjus est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2020, ce qui signifie qu'il peut dès à présent signer un pré-contrat avec le club de son choix.