L'Inter Milan et Manchester United à la lutte pour Gianluca Busio (Kansas City)

Tout juste âgé de 17 ans, Gianluca Busio n'est pas encore connu en Europe. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps. L'attaquant américain de Kansas City s'est fait remarquer en MLS cette saison (trois buts, deux passes décisives). « C'est un grand talent, il pourrait assurément jouer en Europe, a affirmé à TMW Edward Burleson, responsable de la cellule de recrutement de la franchise américaine. C'est un milieu box-to-box intelligent, doté d'une grande technique et qui travaille très dur. » Avant d'ajouter que deux grandes écuries européennes auraient déjà placé leurs billes : « L'Inter Milan est intéressée. Je sais que Manchester United l'est également. Nous avons reçu une offre de la part des Mancuniens, mais pas des Nerazzurri. Nous n'avons pas prévu de le laisser partir tout de suite, mais peut-être dans un an ou deux. Ce qui est certain, c'est que la pression est de plus en plus importante. De nombreux clubs s'approchent et font part de leur intérêt. »