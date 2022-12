L'Inter Milan entre dans la course pour Marcus Thuram

Cela semble désormais acquis, Marcus Thuram quittera le Borussia Mönchengladbach dans les mois qui arrivent. Le Français, qui est en fin de contrat avec le club allemand en juin prochain, ne prolongera pas son bail à l'issue de la saison. Afin de ne pas voir leur élément fort quitter l'Allemagne gratuitement cet été, ses dirigeants songent à le vendre dès janvier. Récemment, le média allemand Bild expliquait que le Borussia Mönchengladbach écouterait les offres à partir d'une dizaine de millions d'euros pour l'ancien Guingampais.

Une situation qui n'est pas passée inaperçue en Italie, où l'Inter Milan suivrait de près le joueur. À en croire les informations de la Gazzetta Dello Sport, les Nerrazzuri comptent bien passer à l'attaque pour le vice-champion du monde, malgré l'intérêt du Bayern Munich et de Manchester United. En effet, afin de doubler ses concurrents, le club milanais veut proposer un rôle central au buteur de 25 ans dans son projet actuel, mais aussi pour le futur. Une hypothèse qui prend encore plus de sens puisque le Bosniaque Edin Dzeko sera lui en fin de contrat en juin prochain, et probablement pas prolongé par l'Inter. Affaire à suivre...