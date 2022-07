L'Inter Milan dit stop à Paulo Dybala

Paulo Dybala est un joueur libre depuis presque une semaine. Au vu de son talent et de son expérience, on croyait qu’il allait rebondir rapidement dans un autre club. Mais ce n’est pas le cas. En cette période de reprise d’entrainement, La Joya ne s’est toujours pas trouvée un nouvel employeur. L’un des clubs qui le convoitait vient d’ailleurs de lui tourner le dos.

Dybala pourrait changer de championnat

Le club en question, c’est l’Inter Milan. Par le biais de son directeur général Beppe Marotta, la direction lombarde a indiqué que le joueur argentin ne faisait plus partie de ses cibles. "C'est une opportunité mais nous avons suffisamment de grands joueurs que notre entraîneur doit gérer de la meilleure façon", a-t-il indiqué.



Outre l’Inter, l’AC Milan faisait partie des écuries italiennes intéressées par Dybala. Mais, il n’y a pas eu non plus d’approche concrète de la part des Rossoneri. L’ex-Palermitain pourrait donc se diriger vers un autre championnat. Des ténors anglais l’ont dans leur viseur, de même que des formations espagnoles. Affaire à suivre.