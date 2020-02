L’Inter de Milan se positionne sur Timo Werner (Leipzig)

Il n’y a pas qu’en Angleterre que Timo Werner, le prolifique attaquant du RB Leipzig, a la cote. L’international allemand a aussi des courtisans en Italie, et plus précisément du côté de la Lombardie. Si l’on en croit ce que rapporte le quotidien Tuttosport dans son édition d’aujourd’hui, l’Inter de Milan lorgnerait ce buteur en vue du prochain mercato. L’idée des Nerazzurri, ça serait d’en faire un successeur à Lautaro Martinez, dont le départ (à Barcelone ?) à l’issue de la saison en cours est plus que probable.

Timo Werner a l’embarras du choix

Werner, qui compte 21 buts en 23 rencontres de Bundesliga cette saison, a récemment fait part de son attirance envers le Liverpool FC, dirigé par son compatriote Jurgen Klopp. Mais, la perspective de s’engager avec un grand cador de la Serie A ne devrait pas le laisser insensible. Du côté de San Siro, il pourrait être associé à Romelu Lukaku pour une doublette d’attaque très impressionnante sur le papier. A noter que par le passé, de nombreux grands attaquants allemands sont passés par le championnat Italien, tels que Rummenigge, Voller, Klinsmann, Gomez ou Bierhoff. Le dernier nommé a même terminé meilleur réalisateur en 1997/98.