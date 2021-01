Lingard, la tentation niçoise

Nice (13e) ne va pas bien en championnat et tente par tous les moyens de se renforcer durant le mercato hivernal. Pour ce faire, le club azuréen lorgne très franchement du côté de la Premier League. Après avoir obtenu le prêt de William Saliba (Arsenal), les Aiglons visent désormais Jesse Lingard. Privé de temps de jeu à Manchester United, l'offensif de 28 ans pourrait se montrer intéressé.

C'est Skysports qui révèle l'information ce mercredi, indiquant qu'après de premières discussions entre les représentants du joueur et les recruteurs niçois, un contact officiel a été pris entre l'OGC Nice et Manchester United. Lingard est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2022, mais il ne joue plus du tout et est en train de perdre sa place avec l'Angleterre pour le prochain Euro.

L'Inter sur les rangs

Nice n'est toutefois pas seul sur le coup et de plus grosses cylindrées, telle que l'Inter Milan, se seraient aussi positionnées. La venue de Jesse Lingard, si elle se confirmait, n'en resterait pas moins un pari car, celui qui a longtemps été un grand espoir du football anglais, a très nettement baissé de niveau depuis quelques saisons.