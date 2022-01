Lille prépare l'avenir. Le LOSC a obtenu mercredi la signature du jeune milieu de terrain camerounais Carlos Noom, a appris Football365 Afrique de source proche du dossier. Après avoir satisfait à la visite médicale, le très courtisé joueur de 18 ans s'est engagé jusqu'en juin 2026. Formé comme Rigobert Song, Geremi Njitap, Clinton Njie ou le Lensois Ignatius Ganago à l'Académie des Brasseries du Cameroun, cet élément, décrit comme puissant et technique, va faire ses débuts professionnels sous les couleurs nordistes. Le club champion de France perpétue ainsi sa tradition camerounaise, puisque Carlos Noom a eu pour devanciers chez les Dogues ses compatriotes Jean II Makoun, Aurélien Chedjou et plus récemment Jean Onana.