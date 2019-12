Boubakary Soumaré est-il le prochain sur la liste ? Alors que les résultats de Lille permettent au club de faire tourner à plein régime son système de dépôt-vente, le milieu de terrain des Dogues pourrait bien être le prochain joueur à rapporter gros. D'après les informations de nos confrères de la Voix du Nord, l'international espoirs ne devrait pas être retenu lors du Mercato d'hiver, en janvier, en cas de grosse offre. Le média précise qu'une proposition comprise entre cinquante et soixante millions d'euros suffirait à faire craquer la direction nordiste.

Mourinho intéressé

Âgé de 20 ans, le natif de Noisy-le-Sec est courtisé depuis plusieurs mois par plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels Manchester United ou encore Tottenham. « C'est un joueur qui est là depuis deux ans, a confié à son sujet Gérard Lopez, le président du LOSC, lors d'une interview accordée à Canal+.Typiquement, entre deux et trois ans, c'est là qu'on considère chez nous qu'il peut partir. Il y a des intérêts d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Je sais que José (Mourinho) s'intéresse à lui. Ce n'est pas la piste prioritaire, il y a cinq-six clubs intéressés, on verra. »

Il avait été lâché par le PSG

Régulièrement utilisé par Christophe Galtier, Soumaré a disputé 16 matchs de Ligue 1 cette saison, dont 12 comme titulaire, ce malgré une forte concurrence dans l'entrejeu (André, Xeka, voire Renato Sanches ou Ikoné). Formé au Paris Saint-Germain, il avait débarqué à Lille après avoir été libéré par le club de la capitale. Son contrat court jusqu'en 2022. Lille pourrait donc, une nouvelle fois, réussir une importante plus-value.