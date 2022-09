Lille : Ounas s'engage pour 2 saisons

🎙 A.Ounas : « Tout le monde en Europe sait que Lille est un des plus gros clubs en France, où l’on pratique un football qui me plaît, où l’on joue beaucoup au ballon. Ça m’a tout de suite séduit ! Allez le LOSC et à bientôt sur les terrains ».#TheNewLOSCStory

— LOSC (@losclive) September 1, 2022

Retour en Ligue 1 pour Adam Ounas. Le joueur formé à Bordeaux, qui a quitté Nice en 2020 pour rejoindre la Serie A, s'est engagé en faveur de Lille, ce jeudi soir. "Le LOSC et le SSC Napoli (Italie) sont tombés d’accord pour le transfert d’Adam Ounas (25 ans)., peut-on lire sur le site officiel du club nordiste.Sous le maillot de Naples, Ounas a disputé un total de 62 rencontres, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive. Si le montant de l'opération n'a pas été communiqué, L'Equipe indique que le LOSC aurait déboursé 2,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier, en plus de 50 % sur une éventuelle revente. "Je suis très content d’arriver au LOSC où je connais déjà quelques joueurs, ce qui va faciliter mon intégration. J’espère faire une grande saison avec eux !. Ça m’a tout de suite séduit ! Allez le LOSC, et à bientôt sur les terrains !", a commenté le nouvel élément du groupe entraîné par Paulo Fonseca.