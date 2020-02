Victor Osimhen, très convoité, lève le voile sur son avenir. Le buteur du LOSC, de passage sur RMC, a évoqué les rumeurs de transfert le concernant. Notamment celles l'envoyant dans de grands clubs européens : "Oui, j'ai vu apparaître ça sur mes réseaux sociaux. Ça fait très plaisir.", a-t-il apprécié. L'attaquant de 21 ans n'a, pour autant, pas la tête à un départ. Loin s'en faut.

Osimhen ira là où Lille lui demandera d'aller

"Je me sens bien à Lille. Je me suis rapidement adapté à la vie en France. J'aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J'aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et ce sont eux les patrons. J'irai là où ils veulent." L'attaquant du LOSC aurait notamment des touches en Premier League.