Lille : Onana rejoint Everton pour 40 millions d'euros

L'influence importante de Lampard dans le choix d'Onana

Pour moi, c'était une décision facile, car tout le monde ici m'a montré qu'il me voulait vraiment et qu'il avait un plan pour moi, alors j'ai vraiment apprécié les discussions que j'ai eues. De toute évidence, le manager (Frank Lampard, ndlr) était l'une des principales raisons. Comme vous le savez, il a eu une grande carrière en Angleterre en tant que milieu de terrain aussi", a précisé Onana concernant l'ancien élément des Blues de Chelsea dans le communiqué officiel relayé par Everton. Puis de continuer à propos de son nouveau coach :

" Il a joué au plus haut niveau possible et a beaucoup gagné, donc je pense qu'il peut m'apporter beaucoup de choses". Le palmarès conséquent de Lampard en tant que joueur comporte notamment 3 Premier Leagues (2005, 2006, 2010) ou encore une Ligue des Champions (2012).



Une belle plus-value pour le LOSC. Recruté il y a un an en provenance d'Hambourg pour un montant d'à peine 7 millions d'euros,(selon L'Equipe). Dans un communiqué officiel, le club nordiste a confirmé le départ du milieu de terrain international belge qui s'est engagé jusqu'en 2027 avec la formation entraînée par Frank Lampard. "Les performances d’Amadou sous le maillot du LOSC qui l’a révélé aux yeux du football européen ont rapidement fait naître de nombreuses sollicitations, notamment en Premier League où il s’apprête aujourd’hui à poursuivre sa carrière", s'est notamment félicité Lille.Pour son unique saison à Lille, Onana, qui s'était dans un premier temps mis d'accord avec West Ham, a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues avec les Dogues. Il s'est montré ravi quant à sa nouvelle aventure et la future découverte de la Premier League, à l'âge de 20 ans. "