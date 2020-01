Lille : Nicolas Gaitan attendu, Adama Soumaoro au Genoa

Nicolas Gaitan, un renfort de poids pour le LOSC

Alors que le mercato hivernal se termine dans quelques heures, le LOSC s'active.: une arrivée, avec le transfert du milieu offensif argentin Nicolas Gaitan ; et un départ, avec le prêt au Genoa d'Adama Soumaoro.Christophe Galtier avait confirmé le départ en prêt du défenseur. Une opération officialisée ce vendredi sur le compte Twitter du club transalpin.Mais le gros coup de ce mercato hivernal dans les rangs du LOSC concerne donc l'arrivée de Nicolas Gaitan.pour parapher son contrat après avoir passé sa visite médicale. Formé à Boca Juniors et révélé au plus haut niveau en Europe sous les couleurs de Benfica, Gaitan est également passé par l'Atlético de Madrid. Ce joueur de 31 ans à la technique au-dessus de la moyenne peut s'appuyer sur une solide expérience. Il restait sur deux expériences exotiques, en Chine et au États-Unis, où son bail avec les Chicago Fire avait expiré au début du mois de janvier.