Il est l'un des meilleurs à son poste au sein du championnat français, et les cellules de recrutement du top 5 européen le savent. D'après une indiscrétion signée France Football, Mike Maignan a séduit plusieurs clubs européens, à commencer par le Borussia Dortmund. La formation allemande quête un gardien "fort sur sa ligne, costaud dans le jeu aérien et techniquement capable de vite relancer" et a jeté son dévolu sur le Nordiste.

Trois clubs sur Maignan

Les performances du dernier rempart des Dogues sont également surveillées par Tottenham et l'AC Milan, où Hugo Lloris et Gianluigi Donnarumma sont annoncés partant par les médias locaux. Reste à savoir si les dirigeants lillois sont prêt à lâcher leur pépite et si Maignan parviendra à maintenir le niveau qui lui a permis d'attirer l'attention des grosses écuries continentales. Réponse(s) en fin de de saison.