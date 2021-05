Il fallait s'y attendre. Après l'excellente saison des Lillois, il était facile de prédire que le club allait être dépouillé de ses meilleurs éléments. Alors que son entraîneur Christophe Galtier est convoité par des clubs français et étrangers, son gardien devrait s'engager en Serie A. Plusieurs médias transalpins affirment ainsi que Mike Maignan a posé le pied à Milan lundi soir. Le portier du LOSC est disposé à se lancer dans une nouvelle odyssée en Italie après cinq saisons dans le nord de la France.

En concurrence avec Donnarumma

En fin de bail dans un an avec les Dogues, Maignan devrait signer chez les Rossoneri pour un total de 15 millions de bonus inclus. Le gardien français y sera lié jusqu’en 2026 et pourrait être en concurrence avec l'enfant du pays et prodige lombard Gigi Donnarumma, dont le futur milanais est plus incertain que jamais. Pour rappel, Maignan a été appelé par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro 2021.



