Hervé Koffi quitte Lille pour le Sporting Charleroi. Le club belge annonce mardi la signature du gardien de but international burkinabé pour une durée de trois ans, avec une quatrième saison en option. Arrivé au LOSC en 2017, le natif de Bobo-Dioulasso avait peu joué et été prêté ces deux dernières saisons, à Belenenses puis Mouscron. Auteur de bonnes prestations en Jupiler League sous ces dernières couleurs, le joueur de 24 ans avait alors tapé dans l'œil des dirigeants carolos, en quête d'un gardien depuis le départ du vétéran Nicolas Penneteau (40 ans) à Reims.



Alors gardien de but de l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire, Hervé Koffi s'était révélé lors de la CAN 2017, qui avait vu les homems de Paulo Duarte atteindre les demi-finales et prendre la troisième place. Il a gardé les buts des Etalons à 29 reprises au niveau international.