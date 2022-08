Lille : Ismaily s'engage avec le LOSC

Un latéral moderne et expérimenté pour Lille



Un nouveau défenseur au LOSC. Dans la foulée de l'officialisation du départ de Renato Sanches au PSG pour 15 millions d'euros, la formation entraînée par Paulo Fonseca s'est renforcée avec l'arrivée du latéral gauche brésilien Ismaily, libre de tout contrat à la suite de sa résiliation de bail avec le Shakhtar Donetsk, survenue samedi dernier.Vainqueur à 6 reprises du championnat d’Ukraine et demi-finaliste de la Ligue Europa avec le Chakhtar Donetsk, il apportera son expérience du haut niveau dans sa nouvelle formation."Latéral gauche puissant, reconnu pour sa qualité de centres,Avec l’arrivée d’Ismaily et au-delà de ses caractéristiques techniques qui répondaient au profil recherché par le club pour renforcer l’effectif, le LOSC a également recruté un joueur qui a une riche expérience du plus haut niveau, avec plus de cinquante matchs disputés en Champions League et en Europa League", se félicite le club nordiste, dans son communiqué officiel.L’intéressé, lui, s'est montré ravi de sa décision, alors qu'il découvrira la Ligue 1 lors de l'exercice 2022-2023. "Je suis très heureux de rejoindre ce grand club français.. J'ai vraiment hâte aussi de débuter sous mes nouvelles couleurs et de donner le meilleur de moi-même", a-t-il affirmé.