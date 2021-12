Champion de France en titre, Lille vit une première moitié de saison décevante. S'il n'a plus perdu en championnat depuis cinq matchs, le club nordiste occupe une modeste onzième place au classement de Ligue 1, la faute notamment à ses cinq défaites et à ses six nuls en 17 sorties. Capitaine des Dogues, José Fonte aurait aimé que le mercato estival aide un peu plus au renforcement du groupe.



Invité à s'exprimer sur le sujet auprès de France Bleu, le vétéran portugais n'a pas fait dans la langue de bois : "Nous n'avons pas été forts dans notre mercato. On a trouvé deux ou trois bons joueurs, mais je crois qu'il nous fallait au moins un ou deux éléments supplémentaires pour lancer une nouvelle dynamique avec une énergie différente. [...] On pensait voir peut-être arriver un grand joueur, et à la fin on a de bons joueurs, mais jeunes et qui doivent s'adapter."

Les meilleurs sont restés



Pour José Fonte, le fait que Lille ait tout de même réussi à conserver sa base de l'an passé reste néanmoins une satisfaction : "Je n'oublie pas qu'on a réussi à conserver nos meilleurs éléments. [...] On travaille avec nos armes, mais on a toujours de grandes qualités."