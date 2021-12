Jonathan David fait partie des joueurs qui brillent le plus dans le championnat français depuis l’entame de la saison. Il en est même le meilleur buteur avec 11 réalisations réussies. En tant que tel, logiquement, le Canadien attise les convoitises. Les Reds de Liverpool se sont notamment manifestés avec l’idée de l’accueillir dans leur effectif. Mais, et que les supporters des Dogues se rassurent, il ne devrait pas y avoir de transfert durant le mercato d’hiver. La direction nordiste s’oppose fermement à cette éventualité.

Le LOSC sort les barbelés pour David

D’après ce que révèle L’Equipe, les responsables lillois sont prêts à se séparer de David mais pas avant l’été prochain. Il y a trop d’échéances importantes durant la seconde partie de la saison pour laisser filer un élément aussi précieux. Le LOSC est engagé dans une bataille pour l’Europe en Ligue 1, et il est aussi concerné par la Ligue des Champions avec un 8e à venir contre Chelsea. A moins d’une énorme surprise, l’ancien buteur de La Gantoise restera donc avec les champions de France jusqu’au mois de juin prochain. Pour rappel, David a un contrat avec Lille qui court jusqu’en 2025. Sa valeur marchande est estimée à 50M€ d’après le site transfermarkt.