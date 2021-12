Jonathan David, l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, pourrait ne pas faire de vieux os au sein de son club du LOSC. Selon le London Evening Standard, l’international canadien pourrait prendre la direction d’Arsenal lors du prochain mercato estival. Les Gunners cherchent à renforcer leur secteur offensif et David émergerait comme leur principale cible.

Arsenal est prêt à passer à l’offensive

Les responsables d’Arsenal surveillent très attentivement les progrès de l’ancien joueur de La Gantoise. Et leur intérêt à son endroit ne date pas d’hier puisqu’ils songeaient à lui quand il évoluait encore en Belgique. Aujourd’hui, ils sont enfin enclins à passer à la vitesse supérieure et tenter de le recruter.



S’ils mettent la main sur David, les Londoniens vont croiser les doigts pour que ce dernier réussisse mieux sous leurs couleurs que le dernier joueur qu’ils sont allés chercher au LOSC, en l’occurrence Nicolas Pépé. David a un contrat avec les Dogues qui s’étend jusqu’en 2025 et sa valeur marchande est estimée à 35M€.