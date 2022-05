Lille : Bettoni ciblé pour remplacer Gourvennec ?

La page Jocelyn Gourvennec déjà prête à être tournée ? 10ème de Ligue 1, le LOSC a pris la décision il y a près d'un an de faire confiance à l'ancien entraîneur de Guingamp et vraisemblablement, l'heure du changement a possiblement sonné, alors qu'il ne reste plus que 2 matchs à disputer pour les Dogues en Ligue 1 (face à Nice puis Rennes). D'après des informations de L'Equipe, Olivier Létang travaille actuellement sur l'après-Gourvennec et le nom de David Bettoni serait ciblé afin de prendre place sur le banc de Lille.

Letang : "Je n'ai aucun autre contact avec aucun entraîneur"



Cependant, l'ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid n'aurait pas été contacté par le président du club nordiste. Quelques minutes après la mise en ligne de l'information de L'Equipe, Létang lui-même a tenu à la démentir auprès du quotidien sportif. "Nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Il n'y aucune tendance pour le moment. Je n'ai aucun autre contact avec aucun entraîneur", a-t-il précisé. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Lille, Gourvennec, lui, devait initialement rencontrer son président au terme de la saison, explique L'Equipe. Mais l'exercice plus que décevant de Lille pourrait induire une avancée de ce rendez-vous.

Bettoni connaît "très bien le championnat de France"



David Bettoni, qui a notamment remporté trois Ligues des Champions avec Zinédine Zidane au Real Madrid, aspire lui à se lancer sur un banc comme coach principal, et l'avait confié au micro de RMC Sport. En novembre dernier, il avait déclaré être prêt à se "lancer en tant que numéro 1", avant de continuer : "Je suis prêt à prendre une équipe de première division, en Ligue 1 par exemple. Je suis ouvert à tous les championnats mais je suis Français, et je connais très bien le championnat de France".