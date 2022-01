Lille : Ben Arfa rejoint le club, Yazici prêté au CSKA Moscou

</span>

"Mentalement, je suis un amoureux du football"

Il est de retour en Ligue 1. Libre depuis son départ de Bordeaux l'été dernier, Hatem Ben Arfa s'est engagé ce mercredi de façon officielle en faveur de Lille avec un contrat de six mois. Dans le même temps, comme attendu, Yusuf Yazici a quitté les Dogues pour rejoindre le CSKA Moscou sous la forme d'un prêt avec option d'achat. ", peut-on lire sur le site officiel des champions de France. Un club nordiste qui souhaite "les meilleures performances avec le CSKA Moscou pour cette deuxième moitié de saison", au Turc.Désormais âgé de 34 ans, Ben Arfa cumule 234 matchs en Ligue 1 (42 buts, 25 passes décisives) avec des passages sous les maillots de l'OL, l'OM, le PSG, Rennes ou encore Bordeaux, notamment. Venu dans l'optique d'aider la formation entraînée par Jocelyn Gourvennec, le natif de Clamart a confié certaines ambitions lors de sa conférence de presse de présentation. "Mentalement, je suis un amoureux du football.Je veux donner le maximum pour atteindre les objectifs. J'ai essayé de garder un rythme de club, de toucher le ballon, tout un plan pour avoir des cycles de travail pour arriver dans un club prêt", a-t-il assuré dans des propos relatés par RMC Sport.N'estimant pas sa carrière terminée, Ben Arfa a affiché son enthousiasme par rapport au futur immédiat, donc jusqu'au terme de la saison actuelle. "C'est un challenge qui m'excite beaucoup. Si j'ai choisi ici, c'est parce que je suis un compétiteur et c'est très important pour moi", a-t-il clamé. Son président, Olivier Létang, a expliqué la raison d'un prêt aussi court : "Pourquoi 5 mois et demi?Les choses ont été claires."