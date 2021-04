Ligue des Champions : Un avenir anglais est-il possible pour Erling Haaland ?

Erling Haaland n'en finit décidément pas de faire la Une de la rubrique Mercato. Et pour cause, la semaine dernière, son clan, avec en tête son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland, a entrepris un périple à travers l'Espagne, avec des arrêts du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, mais aussi un à travers l'Angleterre. Différents clubs outre-Manche n'ont pas caché leur intérêt pour le petit prodige. L'attaquant international norvégien, aujourd'hui âgé de 20 ans, évolue, depuis le 29 décembre 2019, du côté du Borussia Dortmund, avec qui il est encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2024. S'il dispose actuellement d'une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros, elle ne s'activera toutefois qu'à l'été 2022. En attendant, en Premier League, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou bien encore Chelsea suivraient ce dossier avec un très grand intérêt.

Un départ en cas de non qualification de Dortmund pour la prochaine Ligue des Champions ?

Les Citizens et les Blues auraient déjà pris une longueur d'avance, selon les informations du Daily Mail. Si l'un de ses gros clubs souhaite s'attacher les services de l'avant-centre, il devra certainement payer le double de cette fameuse clause. Une somme qui pourrait bel et bien en refroidir plus d'un. Du côté du BVB, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est encore bien loin d'être acquise. Actuellement cinquième du classement de la Bundesliga, après 27 journées déjà disputées, le Borussia accuse un retard de sept unités sur la quatrième place qualificative et actuellement occupée par l'Eintracht Francfort. Sans C1, il sera alors certainement bien compliqué de conserver Haaland. Quant au principal intéressé, il verrait davantage son avenir du côté de l'Espagne, au FC Barcelone ou au Real Madrid, d'après son propre agent Mino Raiola, selon les informations du média catalan Esport3.

Haaland ne ferait pas de la Premier League une priorité

La Premier League ne serait actuellement pas une priorité pour le jeune joueur de 20 ans. Toutefois, face à la presse, l'international norvégien préfère se montrer prudent dans ses dires. A l'issue de la défaite contre l'Eintracht Francfort (1-2), ce samedi, dans le cadre de la 27eme journée de Bundesliga, Erling Haaland est notamment revenu sur l'intérêt porté par Manchester City à son égard, dans des propos rapportés par The Mirror : « J'ai encore trois ans de contrat (ndlr : au Borussia Dortmund). Je ne suis pas inquiet pour ça. Ce sont les médias qui écrivent à ce sujet, je ne me concentre pas sur ces choses. » En attendant d'éventuellement rejoindre les rangs de l'équipe actuellement entraînée par Pep Guardiola, Erling Haaland, avec son club du Borussia Dortmund, va la défier sur le terrain, ce mardi soir à 21h00, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions.