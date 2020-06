Thomas Tuchel pourra-t-il s'appuyer sur un élément supplémentaire pour le Final 8 de la Ligue des champions ? C'est une hypothèse qui prend de l'épaisseur. Et le joueur en question ne serait autre que Thomas Meunier, qui vient d'officialiser son arrivée au Borussia Dortmund. Dans des propos accordés à Sport-Doppelpass, le directeur général du BvB Hans-Joachim Watzke a déclaré que cette idée germait dans l'esprit du Belge. « Thomas n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c'est qu'il réfléchit actuellement à cette possibilité. »

Meunier a l'accord de Dortmund









Watzke l'assure : le Borussia Dortmund ne s'opposera pas à cette possibilité. « S'il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. Nous sommes en tout cas ouverts quant à cette possibilité. Nous savons que cette compétition est la plus prestigieuse pour n'importe quel club et pour n'importe quel joueur. Il suffit désormais de trois victoires pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Thomas s'est bien reposé avec le confinement, il pourrait ainsi jouer la C1 avec le PSG en août, puis nous rejoindre dans la foulée pour effectuer la fin de notre préparation en vue de la nouvelle saison. Qu'il veuille aller au bout de ce projet avec les Parisiens serait tout à fait compréhensible. » Pour rappel, le Final 8 de la Ligue des champions se disputera à Lisbonne, du 12 au 23 août. Si cette envie se confirme, la balle sera dans le camp du Paris Saint-Germain.