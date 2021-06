Ligue 1 : Todibo définitivement transféré à Nice ?

Jean-Clair Todibo serait-il sur le point de quitter le FC Barcelone ? D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, il semblerait que cette éventualité soit à prendre au sérieux. En effet, l'OGC Nice, qui a obtenu son prêt lors de ces six derniers mois, serait actuellement en pleines négociations avec le Barça afin de s'attacher définitivement les services du défenseur central. Ces fameuses négociations seraient même actuellement particulièrement bien avancées. Si transfert il y a, il pourrait alors s'élever aux alentours de 8,5 millions d'euros, avec des bonus.



Il ne s'est jamais imposé au FC Barcelone



Âgé de seulement 21 ans, le natif de Cayenne vit un début de carrière professionnelle plutôt mouvementé. Formé du côté du Toulouse FC, le Français avait décidé, il y a deux ans et demi, d'effectuer le grand saut et de rejoindre, ni plus ni moins, que le grand FC Barcelone. Le 31 janvier 2019, le Tricolore s'était alors engagé en faveur du club catalan, avec un contrat signé jusqu'en 2023. Finalement, Todibo ne s'est donc jamais imposé chez les Blaugrana et, depuis un an et demi, il a même enchaîné les prêts. D'abord du 15 janvier à l'été 2020 du côté de Schalke 04 en Bundesliga, puis à partir du 5 octobre dernier et lors des six mois qui ont suivi, à Benfica au Portugal. Dans ces deux fameux clubs, son temps de jeu avait alors été plus que limité et le principal intéressé n'avait même disputé qu'un total de douze matchs (dix en Allemagne et deux au Portugal).



17 matchs et un but avec Nice

Puis est donc venu le temps du retour en France, avec un prêt, avec option d'achat, du côté de l'OGC Nice, pour la fin de saison 2020-21. En tout, Jean-Clair Todibo a disputé un total de 17 rencontres avec le Gym, pour un but inscrit.du classement du championnat de France de Ligue 1. Nul doute que si le joueur était amené à rester, Nice essayera d'en profiter pour faire encore bien mieux.