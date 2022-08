Ligue 1 : Terrier prolonge au Stade Rennais jusqu'en 2026

"Notre attaquant Martin Terrier prolonge d'une année supplémentaire avec le Stade Rennais F.C.", s'est félicité le club, précisant que "le natif d’Armentières, portera les couleurs rouge et noir jusqu’en 2026". "C’était important de pouvoir garder notre meilleur buteur de la saison passée et de s’appuyer sur un noyau dur pour continuer à progresser", a déclaré le directeur technique du club Florian Maurice. Avec un total de 21 buts la saison dernière, Terrier, arrivé à Rennes à l'été 2020, a terminé 3e meilleur attaquant de L1, derrière Kylian Mbappé (28) et Wissam Ben Yedder (25).

Rapidement, il avait attiré l'attention des recruteurs, en particulier Liverpool, Leeds, satisfait du passage de l'ancien Rennais Raphinha revendu cet été au FC Barcelone, et West Ham, où Nayef Aguerd, grand ami de Terrier, s'est envolé au début de l'été. Mais l'attaquant avait souhaité faire taire les rumeurs sur son départ. "Quand on fait une bonne saison, c'est flatteur de voir des clubs qui s'intéressent, mais je suis bien ici", avait confié le numéro 7 courant juillet à l'issue d'un match de préparation à Caen, avant de réaffirmer sa position dimanche après la victoire de Rennes face à Ajaccio.