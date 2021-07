Ligue 1 : PSG, un mercato loin d'être fini ?

Ce Mercato estival est déjà bien entamé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain n'a clairement pas chômé. C'est notamment le cas au niveau des arrivées. Quatre d'entre elles sont à noter, alors que trois de ces quatre fameux joueurs ont débarqué libres. Au milieu, on peut citer le milieu de terrain central (ou milieu de terrain défensif) international néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans), qui vient de passer cinq saisons du côté de Liverpool. En défense, il y a eu le défenseur central international espagnol Sergio Ramos (35 ans), qui vient de refermer son histoire avec le Real Madrid, où il est resté 16 ans. Enfin, dans la cage, il y a évidemment l'arrivée du gardien de but international italien Gianluigi Donnarumma (22 ans), qui sort de six ans au sein de son club formateur, à savoir l'AC Milan.

Les noms de Messi et Ronaldo ont circulé

Pour le moment, le Paris Saint-Germain a sorti le chéquier pour un homme en particulier, à savoir le latéral droit (ou milieu de terrain droit) international marocain Achraf Hakimi (22 ans), acheté environ 60 millions d'euros à l'Inter Milan. Malgré tout cela, le PSG ne semble pas rassasié pour autant. De nombreuses rumeurs circulent du côté de la Capitale française. Les deux plus gros noms de joueurs sont évidemment l'attaquant polyvalent (ou ailier droit) international argentin Lionel Messi (34 ans), qui n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone, ainsi que l'attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (36 ans), dont l'avenir à la Juventus Turin serait incertain. Toujours est-il que Paris continuerait à prospecter.

Mbappé, dossier de l'été ?

Un échange serait même en train d'être négocié. Il concernerait le milieu de terrain offensif (ou ailier) international espagnol Pablo Sarabia (29 ans), qui pourrait filer à la Lazio Rome, contre l'arrivée de l'attaquant international argentin Joaquin Correa (26 ans). Et justement, au rayon des départs, on peut déjà citer celui de l'arrière gauche international Espoirs néerlandais Mitchel Bakker (21 ans), qui a pris la direction du Bayer Leverkusen, alors que les prêts de l'arrière droit international italien Alessandro Florenzi (30 ans) et de l'attaquant international italien Moise Kean (21 ans) n'auront pas de suite. De son côté, le latéral gauche international français Layvin Kurzawa (28 ans) est annoncé du côté de Galatasaray. Enfin, l'attaquant international français Kylian Mbappé (22 ans) n'a toujours pas prolongé son contrat et il ne sait pas non plus de quoi son avenir proche sera fait. Certainement le gros dossier du PSG cet été.