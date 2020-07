Jean-Pierre Rivère a accordé mardi soir un entretien à La Chaîne L’Équipe dans le cadre de l'émission L’Équipe du Soir. Le président du Gym y a dévoilé les objectifs du club à moyen terme. « On a un projet très clair : on se donne deux à trois ans pour être régulièrement dans les cinq-six premiers du Championnat. C'est notre objectif, a-t-il expliqué. Après, il faut du temps. On a beaucoup de retard sur des équipes qui sont devant nous, dans beaucoup de domaines aujourd'hui : Monaco, Marseille, Lille... À nous de beaucoup travailler pour nous mêler à ce peloton de tête [...] On a eu la chance ces cinq dernières années de jouer trois fois l'Europe. Et on a constaté à chaque fois que c'était une formidable expérience pour de jeunes joueurs. On grandit plus vite quand on joue l'Europe, bien sûr. C'est un coup d'accélérateur et nous en sommes ravis. »

Rony Lopes, prochaine recrue ?



Heureux de la qualification du club pour l'Europa League, Jean-Pierre Rivère a aussi évoqué un dossier chaud dans le mercato du Gym : Rony Lopes. Le Portugais, qui a fait ses preuves à quelques kilomètres avec un passage remarqué à Monaco, est bien dans le viseur de l'OGCN. « Rony Lopes fait partie des joueurs que l'on regarde. Ce serait difficile de dire autre chose. Après, je ne pas entrer dans le détail des choses. Si tout ce que vous venez de dire se passe, vous serez informés en premier», a expliqué Jean-Pierre Rivère, avant de donner une ultime précision. « Est-ce que Rony Lopes est à Nice ? Je peux vous répondre, non. Est-ce qu'un jour il viendra à Nice ? Je vais vous répondre peut-être... ». Après un début de mercato très animé et de nombreux renforts notables dans toutes les lignes, Nice confirme son ambition à l'aube d'une saison palpitante.