Neymar doit prendre une décision importante cet été. Pour la suite de sa carrière, il doit trancher. Soit il se résout à continuer avec Paris et tenter de faire taire tous ses détracteurs en essayant de retrouver son meilleur niveau, soit il accepte de partir et ainsi ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Un choix cornélien, et chacun y va de sa suggestion pour ce dilemme.

« Neymar a fait son temps au PSG »

S’il a reçu le soutien de son compatriote Rai, « Ney » a été en revanche prié « d’aller voir ailleurs » par un autre ex milieu de terrain du PSG. Il s’agit de Vikash Dhorasoo. Lors d’une intervention sur la chaîne L’Equipe, le héros de la finale de Coupe de France 2006 a confié que l’ancien barcelonais n’avait plus rien à faire chez les champions de France. « Neymar a fait son temps au PSG. Il est venu au club pour devenir un joueur majeur, il ne l'est plus. C’est désormais Kylian Mbappé. Il faut qu'il retourne ailleurs pour être le meilleur et qu’il arrête surtout de se blesser », a déclaré « Le Substitute ».



Si Neymar est toujours en phase de réflexion par rapport à ce qu’il compte faire, sa direction, elle, ne se pose plus de question. Nasser Al-Khelaifi a indiqué la porte de la sortie à son joueur, et un message clair a été transmis aux clubs européens sur le fait que le numéro 10 de l’équipe était à vendre. Jusqu’ici, les prétendants ne se bousculent pas pour l’international auriverde, même si un intérêt de la Juventus et de Chelsea ont été évoqués dernièrement.