Les médias anglais l'annonçaient en Premier League cet hiver et la presse russe parle d'un intérêt du Zenit pour Morgan Sanson. Le joueur marseillais s'est empressé de rassurer les fans de l'OM en affirmant qu'il ne quitterait pas Marseille en janvier : « Aucun doute, je resterai ici jusqu'à la fin de saison, ça c'est sûr. Bien sûr que tout le monde veut rester. Après c'est vous qui dites qu'il y a des clubs intéressés ou qui vont faire des offres. Mais nous, on est tous inscrits dans le projet et on veut tous aller chercher ce qu'on veut en fin de saison. », a-t-il confié en zone mixte après le nul contre Angers ce samedi. Voilà qui est clair.