Le président Laurent Nicollin l'avait annoncé ce lundi : la signature de Wahbi Khazri à Montpellier est devenue officielle dans la soirée. « Je suis très content d’être ici, a déclaré le joueur de 31 ans, quatrième recrue estivale du MHSC, sur le site officiel de son nouveau club. C’est un nouveau challenge, je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. »





Arrivé en fin de contrat au sortir d’une saison terminée par une relégation des Verts en Ligue 2, l'international tunisien va poursuivre sa carrière dans l’élite française, où il a déjà également porté les couleurs de Bastia, de Bordeaux et de Rennes. « J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure ensemble », a ajouté l’Aigle de Carthage (69 sélections), qui postule à une deuxième participation à la Coupe du monde cet automne au Qatar.



« Je suis très content de la signature de Wahbi Khazri au MHSC. C’était une priorité pour nous de renforcer notre attaque, c’est désormais chose faite et j’en suis ravi », a de son côté réagi le président de Montpellier, Laurent Nicollin.