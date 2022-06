Ligue 1 - Monaco lance son Mercato avec Minamino !

Monaco se renforce chez le vice-champion d'Europe. Ce mardi, le club princier a annoncé la signature pour les 4 prochaines saisons de Takumi Minamino, en provenance de Liverpool. "L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Takumi Minamino. Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026", peut-on notamment lire sur le site officiel de l'ASM, qui officialise donc l'arrivée de sa première recrue en cette période de mercato estival.



Minamino a "hâte de découvrir" l'environnement de Monaco

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de @takumina0116 🇯🇵

Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026.#WelcomeTakumi



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2022

après ses passages au Cenezo Osaka (2011-2014), le Red Bull Salzbourg (janvier 2015-janvier 2020) et Liverpool FC (janvier 2020-2022), qui avait prêté Minamino à Southampton, lors de la seconde partie de l'exercice 2020-2021. Du côté d'Anfield, il n'a pas toujours pu briller, notamment en raison des présences en attaque de joueurs d'un niveau brut supérieur (Salah, Firmino, Mané et, plus récemment, Luis Diaz). Victorieux de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup avec les Reds la saison passée, il tentera ainsi de se relancer aux côtés de Wissam Ben Yedder et Kevin Volland."C’est une grande joie pour moi de rejoindre l’AS Monaco.", a affirmé Minamino sur le site officiel de Monaco. Le directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, a confié sa joie devant ce transfert. "Avec sa culture de la gagne, sa polyvalence sur le terrain et son statut de joueur-cadre au sein de sa sélection,, a-t-il notamment valorisé.