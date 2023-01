Nouvelle destination pour la fin de saison 2022-2023 d'Isaak Touré. Le défenseur de 19 ans de l'Olympique de Marseille a été prêté ce mardi par le club phocéen. Le défenseur reste en Ligue 1 avec un prêt à l'AJ Auxerre, club à la lutte pour éviter la relégation et actuellement 18e avec 13 points. Ce prêt ne s'accompagne d'aucune option d'achat. L'OM souhaite que Touré puissé s'aguerrir dans l'Yonne. L'ancien défenseur du Havre est arrivé l'été dernier à Marseille. Le Français n'a pas réussi à s'imposer en défense malgré son physique de colosse et ses 2m06.

Troisième prêt de l'hiver pour Auxerre

Jamais titulaire en Ligue 1, l'international français des moins de 19 ans, il est la troisième recrue du mercato hivernal de l'AJA après Akim Zedadka, prêté par le LOSC, et Mathis Abline, arrivé en provenance de Rennes. "Un nouveau défenseur débarque à l’AJA ! Après Akim Zedadka, arrivé de Lille en qualité de joker, c’est Isaak Touré qui vient renforcer l’arrière-garde auxerroise lors de ce mercato hivernal. Le jeune défenseur de 19 ans est prêté par l’OM, sans option d’achat, jusqu’à la fin de saison. Formé et révélé au Havre, club avec lequel il a affronté l’AJA en Ligue 2, le colosse de 2,06m a rejoint l’OM l’été dernier. Très grand espoir du football français, international U17 puis U19, il a découvert l’élite cette saison avec Marseille en participant à cinq rencontres de Ligue 1 Uber Eats. Un apprentissage qu’il poursuivra donc sous les couleurs auxerroises durant les prochains mois, avec le numéro 95 sur le dos", a écrit Auxerre pour annoncer l'arrivée de Touré. Ce dernier n'a plus qu'à s'imposer maintenant.