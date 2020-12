Ligue 1 : L'OM et Villas-Boas discutent d'une prolongation

"Pablo Longoria (directeur sportif de l'OM, ndlr) est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c'est bien. Ça commence à discuter", a déclaré Villas-Boas, dont le contrat prend fin au mois de juin. "On verra selon le projet de l'OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d'une chaîne TV (Mediapro, ndlr) qui a décidé de rigoler avec tout le monde", a ajouté l'ancien entraîneur de Chelsea et Porto. Interrogé sur la possibilité de le voir rester à Marseille, Villas-Boas a répondu: "Oui, je n'ai jamais dit le contraire".

Le coach portugais était resté à l'OM en fin de saison dernière après avoir initialement pensé partir, dans la foulée du départ d'Andoni Zubizarreta, l'ancien directeur sportif, dont il était proche. Lors d'une interview en octobre avec l'AFP, Villas-Boas avait déjà évoqué la possibilité de rester à l'OM, mais en fixant plutôt à février la date de début des discussions. "En février, on pourra parler", avait dit +AVB+. "Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir."

"La chose la plus importante est que je me sens très bien ici", avait-il précisé. "Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici." Arrivé en 2019, "AVB" a ramené l'OM en Ligue des champions après sept ans d'absence. La campagne européenne a été décevante mais le club provençal est toujours très bien placé en Ligue 1.