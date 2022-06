Ligue 1 : L'OL et Nice s'intéressent à Umtiti

En janvier, les hommes forts du Barça ont pris des mesures drastiques, renouvelant son contrat jusqu’en 2026 afin d’étaler son salaire et d’avoir un impact moindre sur les finances du club cette année. Les Catalans lui doivent une certaine gratitude – sans sa volonté de restructurer, ils n’auraient pas pu réaliser certaines de leurs signatures hivernales, comme Pierre-Emerick Aubameyang.

Umtiti, un problème au Barça

Il semble que la frustration de sa situation ait atteint même Umtiti. Affamé de football, le Français avait auparavant maintenu un désir ferme de rester à Barcelone, mais selon Mundo Deportivo, le défenseur français est prêt à faire un effort pour partir. Les deux équipes qui ont exprimé un certain intérêt pour Umtiti, et qui l’intéressent, sont Nice et Lyon. Il est probable qu’Umtiti parte sous forme de prêt et qu’il doive réduire encore plus son salaire. Seul l’avenir nous dira si cela se concrétise. Les dernières années de la carrière d’Umtiti ont été définies par des blessures et autres pépins physiques.