Alexandre Oukidja récolte les fruits de sa régularité. Le gardien de but international algérien a prolongé son contrat avec le FC Metz de deux ans. L'ancien Strasbourgeois est désormais lié aux Grenats jusqu'en juin 2023. "Cette prolongation est la preuve que le club me fait confiance, a réagi Alexandre Oukidja sur le site officiel du club lorrain. Je suis vraiment ravi de continuer l'aventure à Metz car je m'y plaît beaucoup et ma famille également. Je me suis rarement senti aussi bien. Je suis très vraiment heureux de rester dans ce club familial."

