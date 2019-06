Ligue 1 Conforama - Dani Alves annonce son départ du PSG !

Dani Alves ne fait rien comme tout le monde. Et c’est sur Instagram qu’il a annoncé samedi soir son départ du PSG, en pleine Copa America à domicile. Quelques heures plus tôt, il avait inscrit, avec la manière, le quatrième but de la Seleçao, assurée de finir première de son groupe, lors de la large victoire face au Pérou (5-0).

"Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoires, d'apprentissage et d'expériences. Je voudrais remercier la famille du PSG pour avoir eu l’opportunité de créer ensemble une page de l’histoire de ce club, écrit-il ainsi. Je m'excuse si, à un moment donné, je n'ai pas été à la hauteur, je m'excuse si, à un moment donné, j'ai commis une erreur, j'ai simplement essayé de faire de mon mieux."

En fin de contrat au 30 juin, « Good Crazy », qui aura globalement été plus « Crazy » que « Good » lors de son passage dans la capitale, ne se serait vu proposer qu’une prolongation d’une année, alors qu’il espérait plus. A 36 ans, celui qui n’aura pas été épargné par les blessures, mais tout de même compilé plus de 70 apparitions toutes compétitions confondues en deux saisons, devrait s’atteler à trouver un nouveau challenge.



Son magnifique but face au Pérou :