Il avait besoin de vider son sac. Dans une interview accordée à Ouest France, Bruno Génésio a donné son avis sur le mercato d’hiver. Il est loin d’en être un ardent défenseur. Il critique notamment le fait que les équipes en difficultés puissent se renforcer au détriment des équipes qui ont performé lors de la première partie de saison. Une injustice selon lui.

« Ça ne correspond pas à l’idée que je me fais d’un sport »

« C’est n’importe quoi. Si on se trompe au mois de juin, on assume, on ne doit pas avoir un mercato qui permet de recruter quinze joueurs pour en faire partir huit. À la limite, qu’on nous permette d’avoir un joueur ou deux pour compléter parce qu’il y a des blessés, pour ajuster l’effectif, oui. Mais là, c’est n’importe quoi. Ça perturbe tout le monde, les joueurs, les clubs. On fait déjà un mercato qui dure trois mois l’été, et bien si on se trompe, on se trompe. On fait la saison avec les joueurs qu’on a choisis au mois de juin, et il faut assumer les éventuelles erreurs qui sont faites. Mais permettre de changer quasiment tout l’effectif, c’est du grand n’importe quoi. Ça ne correspond pas à l’idée que je me fais d’un sport », lance-t-il à nos confrères d'Ouest France.